Футбол
Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru 14:57
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено в 12:48
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Футбол
Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
Обновлено в 16:39
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено 04 мая в 06:06
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Более 10 тыс. жителей Ивановской области получат медпомощь по проекту #ДоброВСело
Всероссийская акция #ДоброВСело охватит медицинской помощью около 10 тыс. жителей отдаленных районов Ивановской области.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы
Следственные действия на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево завершены.
Обновлено в 14:54
Наука
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание
Обновлено в 14:58
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика
Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния
Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Политика
Украина запретит въезд в страну иностранцам с георгиевскими лентами
Иностранцам, которые попытаются провезти на территорию Украины запрещенную символику, могут запретить въезд на три года.
Обновлено в 17:26
Общество
Александр Беглов сохранил петербуржцам сквер в Кузнечном переулке
Новое здание Музея Достоевского в Кузнечном переулке, вокруг стройки которого было много противоречий в последние полтора года, возводить не будут.
Обновлено в 09:47
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Здоровье
Товары взвесят по ГОСТу
В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 11:56
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19