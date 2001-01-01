Футбол

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Sportbox.RUвчера в 15:53

Льоренте может сменить «Реал» на «Атлетико»

Евро-футбол.ру01:10

СМИ: Маркос Льоренте может оказаться в «Атлетико»

Матч ТВвчера в 15:53

Полузащитник «Реала» Льоренте может перейти в «Атлетико»

Вести.Ru04:25

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»

Soccer.ruвчера в 14:57

«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Реала»

Sport.ruвчера в 15:58

Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Футбол

Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Экономика

Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале выросла на 27%

Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,055 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Археологи нашли револьвер XIX века в центре Москвы

Револьвер производства американской оружейной компании конца XIX века археологи нашли на Долгоруковской улице в центре Москвы.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В Волгограде прошла репетиция военного парада

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, затем прошла механизированная колонна из 30 единиц техники: легендарный танк Т-34, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также автомобили военных лет.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото

В 2019 году на парад Победы 9 мая в Донецке впервые выведут трофейную американскую технику, рассказал в своем телеграм-канале военкор Семён Пегов.
Обновлено в 05:25
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Турецких военных обучат в России

Обновлено в 03:34
Общество

Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы

Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Наука

В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание

Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

В РФ вступили в силу новые правила диспансеризации

Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров, которые были утверждены приказом Минздравом РФ, пишет rg.ru.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей

Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Экономика

Morgan Stanley завершит работу в России

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Наука

Объяснено появление смертоносной аномалии в океане

Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды.
Обновлено в 04:42
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Составлен топ-5 самых полезных видов зелени

Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество

Школа: каникулы заканчиваются, скоро праздничные выходные

Уроки продолжатся в среду, затем следуют два праздничных выходных дня 9 и 10 мая, выпавшие перед субботой и воскресеньем.
Обновлено вчера в 03:41
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маркос Льоренте
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное