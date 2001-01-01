Футбол
Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 14:57
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Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов
Бомбардир.рувчера в 15:00
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Футбол
Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Экономика
Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале выросла на 27%
Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,055 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Археологи нашли револьвер XIX века в центре Москвы
Револьвер производства американской оружейной компании конца XIX века археологи нашли на Долгоруковской улице в центре Москвы.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Волгограде прошла репетиция военного парада
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, затем прошла механизированная колонна из 30 единиц техники: легендарный танк Т-34, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также автомобили военных лет.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото
В 2019 году на парад Победы 9 мая в Донецке впервые выведут трофейную американскую технику, рассказал в своем телеграм-канале военкор Семён Пегов.
Обновлено в 05:25
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Турецких военных обучат в России
Обновлено в 03:34
Общество
Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы
Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Наука
В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание
Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
В РФ вступили в силу новые правила диспансеризации
Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров, которые были утверждены приказом Минздравом РФ, пишет rg.ru.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей
Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Экономика
Morgan Stanley завершит работу в России
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Наука
Объяснено появление смертоносной аномалии в океане
Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды.
Обновлено в 04:42
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Составлен топ-5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество
Школа: каникулы заканчиваются, скоро праздничные выходные
Уроки продолжатся в среду, затем следуют два праздничных выходных дня 9 и 10 мая, выпавшие перед субботой и воскресеньем.
Обновлено вчера в 03:41
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53