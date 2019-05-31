Футбол

Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»Sports.ru вчера в 17:16

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико». По информации Marca, футболист принял предложение перейти в испанский клуб после того, как остался на скамейке запасных в финале Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1).
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М. Алонсо готов уйти из «Челси» в «Атлетико» из-за невыхода на поле в финале Лиги Европы

Sport24.ru02:03

СМИ: Алонсо готов уйти из «Челси» из-за невыхода на поле в финале Лиги Европы

Матч ТВ02:37

Маркос Алонсо дал согласие на переход в «Атлетико»

Чемпионат02:26

Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

Советский спорт02:42

СМИ: Маркос Алонсо возмутился неучастием в финале Лиги Европы и готов перейти в «Атлетико»

Спорт-Экспресс01:11

Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

Sports.ruвчера в 17:16

Marca: Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

Бомбардир.рувчера в 16:12
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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика

Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика

Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Музыка

Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 04:04
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Культура

В Башкирии 2020 год объявят годом молдавской культуры и искусства

Модератор форума, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, подытоживая выступление министра культуры республики Амины Шафиковой, предложил объявить в Башкирии годом культуры и искусства Молдавии 2020 год.
Обновлено в 03:56
Политика

Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:14
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Общество

Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество

Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Технологии

Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»

Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике

На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Пенсии можно будет получать по старому пенсионному возрасту

Можно будет установить и более высокий возраст, но не выше нового - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, пишут Известия.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Обновлено в 03:41
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства

Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению.
Обновлено в 03:02
Экономика

В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Наука

На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни

Обновлено в 04:11
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
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