Футбол
Маркос Алонсо дал согласие на переход в «Атлетико»Чемпионат 02:26
Отмечается, что сам Алонсо положительно смотрит на возвращение в родной Мадрид и уже дал согласие на переход. Проблемой для «Атлетико» могут стать переговоры с «Челси».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Футбол
СМИ анонсировали уход Фернандеша из «Локомотива»
Ранее стало известно об уходе Игоря Денисова, который выступал за команду с 2016 года, а по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 05:36
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Интернет
В Google рассказали о планах борьбы с блокировкой рекламы в Chrome
В IT-компании Google рассказали, как планируют бороться с блокировкой рекламы в веб-браузере Chrome.
Обновлено в 04:13
Футбол
Серхио Рамос: Переход Азара стал бы отличным усилением для «Реала»
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал возможный переезд на Сантьяго Бернабеу полузащитника Челси Эдена Азара.
Обновлено в 00:07
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Политика
Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин
Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Подозреваемый в пытках полицейский-«медиагерой» обжаловал арест
Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, обжаловал арест.
Обновлено 29 мая в 10:30
Происшествия
ФСБ выявила крупное хищение у предприятия «Росатома»
Томское управление ФСБ выявило схему по хищению средств входящего в «Росатом» центра вывода из эксплуатации реакторов.
Обновлено в 05:09
Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Политика
Песков рассказал о формировании рейтинга Путина
Рейтинг президента России Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:25
Авто
Subaru Crosstrek Desert Racer готов побеждать на Baja
Американское подразделение Subaru станет спонсором команды Grabowski Brothers Racing на предстоящей внедорожной гонке Baja 500 в категории Class 5 Unlimited.
Обновлено в 03:08
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41