Футбол
Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»Матч ТВ вчера в 12:54
«ПСЖ» построил отличную команду с великолепными игроками, но это не значит, что нам станет проще добиваться победы в лиге. Мы — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха.
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Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»
Sportbox.RUвчера в 12:54
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Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
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В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Футбол
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В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
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Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
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В Алтайском крае 2018 год стал периодом завершения многих инвестпроектов: новые цеха запустили АЗПИ и «Барнаульский завод РТИ», львиный объем работ проделала «Русская кожа» при строительстве завода в Заринске, в Новоалтайске запустили «Покровскую сыроварню» и т. д. Впрочем, в прошедшем же году в финансовую яму рухнуло и несколько важнейших для экономики региона предприятий.
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Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
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Около половины россиян работают не по специальности
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
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«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
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Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов
Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Экономика
Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Три человека погибли после столкновения самолета и вертолета в Непале
Три человека погибли, еще четверо получили ранения в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари после того, как легкомоторный самолет врезался вертолет.
Обновлено в 20:05
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27