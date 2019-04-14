Футбол

Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»Матч ТВ вчера в 12:54

«ПСЖ» построил отличную команду с великолепными игроками, но это не значит, что нам станет проще добиваться победы в лиге. Мы — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха.
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Sport24.ru13:13

«Лилль» — «ПСЖ»: котировки на матч 32-го тура Лиги 1

Чемпионат03:00

Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»

Матч ТВвчера в 12:54

Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»

Sportbox.RUвчера в 12:54
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Общество

Американец подал в суд на родителей, выкинувших его порноколлекцию

Житель Мичигана подал в суд на родителей за то, что они выбросили его большую порноколлекцию.
Обновлено в 13:24
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Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Общество

Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики

Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Летчики на учениях в Забайкалье отработали применение ракет «воздух - воздух»

Летчики истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали во время учений в Забайкальском крае применение ракет класса "воздух - воздух", сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.
Обновлено в 20:34
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
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Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
Политика

Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено в 10:18
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Хоккей

Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 16:45
Футбол

«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»

В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
Обновлено в 17:17
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Тверской области загорелся деревоперерабатывающий комбинат

Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Экономика

Какие компании, отрасли и города стали чемпионами в развитии экономики Алтайского края

В Алтайском крае 2018 год стал периодом завершения многих инвестпроектов: новые цеха запустили АЗПИ и «Барнаульский завод РТИ», львиный объем работ проделала «Русская кожа» при строительстве завода в Заринске, в Новоалтайске запустили «Покровскую сыроварню» и т. д. Впрочем, в прошедшем же году в финансовую яму рухнуло и несколько важнейших для экономики региона предприятий.
Обновлено в 20:34
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Общество

Около половины россиян работают не по специальности

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Экономика

Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Три человека погибли после столкновения самолета и вертолета в Непале

Три человека погибли, еще четверо получили ранения в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари после того, как легкомоторный самолет врезался вертолет.
Обновлено в 20:05
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
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