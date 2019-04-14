Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»Матч ТВ вчера в 12:54

«ПСЖ» построил отличную команду с великолепными игроками, но это не значит, что нам станет проще добиваться победы в лиге. Мы — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха.

Марко Верратти: «Игроки „ПСЖ“ — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха»

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