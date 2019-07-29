Нельзя оставлять игрока, который хочет уйти. Конечно, мы расстроимся в случае его ухода.

Марко Верратти: «Если Неймар хочет уйти, его нужно отпустить»

Хоккей Василевский подписал новый контракт с «Тампой» Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист подписал новый восьмилетний договор с «Тампой».

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Политика ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Армия и оружие Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США.

Политика Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, грабят принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье.

Авто Тюнеры переделали Chevrolet Camaro в брутальный внедорожник Тюнеры взяли кузов от старой модели Chevrolet Camaro и установили его на базу внедорожника Hummer H1.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.

Футбол В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.

Экономика FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом» В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.

Шоу-бизнес Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака 39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.

Кино Названы возможные создатели «Венома 2» По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян").

Автоспорт Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.

Политика Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Космос Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.