Футбол

Марко Верратти: «Если Неймар хочет уйти, его нужно отпустить»Bookmaker-ratings.ru 08:56

Нельзя оставлять игрока, который хочет уйти. Конечно, мы расстроимся в случае его ухода.
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Верратти — о Неймаре: «Когда игрок действительно хочет уйти, клуб должен отпустить его»

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