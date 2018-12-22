Футбол

Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»
Спорт-Экспресс
03:42

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
Спорт-Экспресс03:42

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Марко Ройс: «Первая часть сезона для „Боруссии“ получилась великолепной»

Матч ТВ04:20

Марко Ройс: «Первая часть сезона для „Боруссии“ получилась великолепной»

Sportbox.RU04:20

Ройс: Санчо — великолепный игрок, иногда трудно поверить, что ему всего 18 лет

Чемпионат04:14

Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Спорт-Экспресс03:42
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Футбол

Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
Футбол

«Интер» договорился о подписании контракта с Рэмси летом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси продолжит карьеру в «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.
Обновлено в 04:14
Футбол

УЕФА объявил о рекордных призовых за участие на Евро-2020

Общая сумма призовых денег за участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 02:22
Футбол

«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе

Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный».
Обновлено в 04:55
Футбол

Мендеш: «„Ювентусу“ понадобится немного удачи, чтобы выиграть ЛЧ»

Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, оценил шансы туринского клуба в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:58
Футбол

Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

Обновлено вчера в 08:26
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
Обновлено в 02:41
Футбол

Хави: «„Реал“ играет не в футбол, а занимается другим видом спорта»

Экс-игрок "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился мнением относительно игры мадридского "Реала" в текущем сезоне.
Обновлено в 04:43
Футбол

Бош может стать новым главным тренером «Байера»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош может возглавить леверкузенский «Байер».
Обновлено в 04:29
Футбол

Леброн Джеймс: Владельцы клубов НФЛ имеют рабовладельческий менталитет

Обновлено в 05:06
Футбол

Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»

32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
Обновлено в 03:01
Футбол

Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
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Марко Ройс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, крайний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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