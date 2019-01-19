Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»Матч ТВ 09:03

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заверил, что никогда не перейдет в «Баварию».

Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»

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