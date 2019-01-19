Футбол

Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»Матч ТВ 09:03

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заверил, что никогда не перейдет в «Баварию».
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Ройс: «Я никогда не перейду в „Баварию“»

Sport24.ru11:19

Ройс пообещал не переходить в «Баварию»

Soccer.ru10:33

Марко Ройс: «Вы никогда не увидите меня в „Баварии“. Обещаю»

Sports.ru09:22

Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»

Матч ТВ09:03

Марко Ройс: "Я? В "Баварию"? Никогда!"

Спорт-Экспресс08:35

Ройс: обещаю, никогда не перейду в «Баварию»!

Чемпионат10:09

Ройс: «Вы никогда не увидите меня в „Баварии“. Я вам это гарантирую»

Eurosport.ru08:22
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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