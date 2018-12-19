Футбол
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс считает, что его команда по делу проиграла "Фортуне" (1:2) в матче чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс01:04
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