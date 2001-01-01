Марко Ройс: «Боруссия» отдала все силы, чтобы добиться чего-то в первом таймеСоветский спорт 01:43

Первый матч в Лондоне завершился крупной победой Тоттенхэма (3:0). Таким образом, немцы вылетели из Лиги чемпионов. Отметим, что в последних восьми матчах во всех турнирах Боруссия одержала только одну победу. В субботу команда примет Штутгарт в 25-м туре премьер-лиги.

Марко Ройс: «Боруссия» отдала все силы, чтобы добиться чего-то в первом тайме

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