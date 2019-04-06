Футбол

Марко Ройс: «Боруссия» не имеет права так игратьСоветский спорт 16:34

Бавария сегодня была просто лучше, стоит это признать. Мы не имеем право так играть, в противном случае у нас снова будут проблемы.
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Марко Ройс: «Боруссия» не имеет права так играть

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Ройс: «Боруссия» играла катастрофически в матче с «Баварией»

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Ройс о 0:5 от «Баварии»: «Мы сыграли катастрофически»

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Ройс: «Мы ужасно сыграли в обороне»

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Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
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Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде

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