Футбол
Марко Джампаоло возглавил «Милан»Спорт-Экспресс вчера в 13:59
Новым главным тренером "Милана" стал Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал с "Сампдорией". Онстал 60-м главным тренером в истории клуба.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика
Путин назвал самые острые темы «прямой линии»
Поступившие вопросы рассматривались заранее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
Обновлено в 05:23
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Общество
Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.
Обновлено в 03:27
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»
Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
IPhone 8 значительно подешевел в России
Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Технологии
Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей
Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.
Обновлено в 03:10
Авто
В Москве и Питере начались продажи автомобильного борового компьютера «Яндекс.Авто»
Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекса».
Обновлено в 04:20
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным
В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.
Обновлено в 01:57
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%
Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
Обновлено вчера в 16:57
Общество
В Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте
Конституционный суд (КС) Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина», говорится в постановлении КС по закону о трансгендерах.
Обновлено в 04:06
Экономика
Путин признал, что россиянам стало жить тяжелее
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.
Обновлено в 05:28
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали
Столкнулись две машины, одна из них врезалась в остановку общественного транспорта В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19