Футбол

Марко Джампаоло стал главным тренером «Милана»МК-Спорт вчера в 16:30

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что хозяева «Милана» и Джампаоло заключили трудовое соглашение сроком на два сезона.
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Джампаоло хочет видеть Шика в «Милане»

Soccer.ru04:10

Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»

Бомбардир.ру03:23

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ruвчера в 13:52

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВвчера в 14:02

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионатвчера в 14:00

Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спортвчера в 14:18
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Политика

Путин заступился за «Единую Россию»

В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Обновлено в 06:56
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Общество

Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Музыка

На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП

На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика

Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным

В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах

Президент объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах: по его словам, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке медицинских препаратов.
Обновлено в 06:59
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой

Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа, сообщила ведущая программы.
Обновлено в 04:36
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Футбол

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб

Обновлено в 03:47
Политика

Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Обновлено в 05:22
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
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Итальянский тренер. Главный тренер клуба «Сампдория».
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