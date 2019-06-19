Футбол
Марко Джампаоло стал главным тренером «Милана»МК-Спорт вчера в 16:30
Марко Джампаоло официально назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что хозяева «Милана» и Джампаоло заключили трудовое соглашение сроком на два сезона.
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Политика
Путин заступился за «Единую Россию»
В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Обновлено в 06:56
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика
Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным
В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Общество
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика
Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке
Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах
Президент объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах: по его словам, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке медицинских препаратов.
Обновлено в 06:59
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа, сообщила ведущая программы.
Обновлено в 04:36
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Обновлено в 03:47
Политика
Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
Обновлено в 05:22
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18