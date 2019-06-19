Футбол

Марко Джампаоло стал главным тренером «Милана»МК-Спорт вчера в 16:30

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что хозяева «Милана» и Джампаоло заключили трудовое соглашение сроком на два сезона.
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Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»

Бомбардир.ру03:23

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ruвчера в 13:52

Официально: Джампаоло - главный тренер «Милана»

Sport.ruвчера в 14:14

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВвчера в 14:02

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионатвчера в 14:00

Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спортвчера в 14:18
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Политика

Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном

Отношения между США и Ираном обострились после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по ядерной программе.
Обновлено в 09:44
Происшествия

7-летний мальчик выпал из окна в Химках

Обновлено в 08:55
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Политика

В ПЦУ не исключили лишения патриарха Филарета всех полномочий

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 09:23
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян

Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Знаменитый кот-строитель с Лахта Центра нуждается в донорской крови

Обновлено в 10:59
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Футбол

Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник сборной Голландии

Один из ведущих клубов российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" намерен перед стартом нового сезона усилить свои ряды 24-летним хавбеком сборной Голландии и роттердамского "Фейеноорда" Тонни Виленой.
Обновлено в 08:59
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Здоровье

Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.
Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной

Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
Обновлено в 10:46
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Хоккей

Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

Обновлено в 02:13
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Политика

ЕС продлил санкции против России на год

Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.
Обновлено в 09:26
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Итальянский тренер. Главный тренер клуба «Сампдория».
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Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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