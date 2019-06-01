Футбол
Марко Джампаоло может возглавить «Милан»Sport24.ru вчера в 21:56
Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло может возглавить «Милан», сообщает Football Italia. По данным источника, Джампаоло является приоритетным кандидатом на должность. Руководство «Милана» уже согласовало с 51-летним итальянским специалистом условия контракта.
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