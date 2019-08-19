Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит". "Зенит" 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.

Политика Украина намерена начать поставки газа из Румынии "Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Политика Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Общество Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.

Культура Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Политика Беглов пообещал Петербургу семь станций метро за пять лет Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.

Происшествия Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Армении Российский пассажирский самолет вечером в понедельник совершил жесткую посадку в Гюмри.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Политика Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».

Происшествия Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.

Гаджеты Представлены Realme 5 и 5 Pro: бюджетные смартфоны с четырьмя камерами Сегодня бренд Realme на специальном мероприятии представил два новых смартфона с четырьмя камерами.

Киберспорт На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.

Экономика «Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Футбол Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.

Футбол Невилл назвал Алексиса «катастрофой» Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.

Авто Новый кроссовер Skoda Kamiq заслужил звание бестселлера концерна За второй месяц лета официальным дилерам Skoda в Поднебесной удалось реализовать 5,5 тысячи таких автомобилей.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если украинские власти в течение ближайших двух суток не начнут поставлять воду в Крым.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.