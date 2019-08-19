Футбол
Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильнымРИА Новости вчера в 17:21
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит". "Зенит" 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»
Sport24.ruвчера в 14:22
Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»
Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»
Sports.ruвчера в 13:56
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено вчера в 03:16
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Политика
Беглов пообещал Петербургу семь станций метро за пять лет
Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Российский пассажирский самолет вечером в понедельник совершил жесткую посадку в Гюмри.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Власти поддержат один из старейших хлебозаводов столицы
Обновлено в 05:16
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Гаджеты
Nokia перевыпустит еще один легендарный кнопочный телефон
Обновлено в 03:24
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Происшествия
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки
Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Представлены Realme 5 и 5 Pro: бюджетные смартфоны с четырьмя камерами
Сегодня бренд Realme на специальном мероприятии представил два новых смартфона с четырьмя камерами.
Обновлено в 04:06
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis
Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам
Обновлено в 03:55
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Футбол
Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 04:57
Футбол
Невилл назвал Алексиса «катастрофой»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.
Обновлено в 04:02
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq заслужил звание бестселлера концерна
За второй месяц лета официальным дилерам Skoda в Поднебесной удалось реализовать 5,5 тысячи таких автомобилей.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если украинские власти в течение ближайших двух суток не начнут поставлять воду в Крым.
Обновлено в 03:18
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58