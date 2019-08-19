Футбол
Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильнымРИА Новости 17:21
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит". "Зенит" 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.
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