Маркизио прооперировали травмированное коленоНева Спорт вчера в 12:04

Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Об этом он сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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