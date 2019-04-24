Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru 12:32

Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона. 33-летний игрок будет восстанавливаться три месяца.
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«Зенит»: «Срок восстановления Маркизио составит от 4 до 6 месяцев»

Sport24.ru16:26

Стало известно, когда Маркизио вернется к тренировкам после операции на колене

ProstoProSport13:22

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Sports.ru12:32

СМИ: Маркизио приступит к тренировкам только в начале следующего сезона

Матч ТВ12:10

В Италии считают, что Маркизио начнет тренировки в начале следующего сезона. Итальянец пропустит сборы?

Спорт день за днем14:31

Источник: Маркизио приступит к тренировкам через три месяца

Чемпионат12:59

Клаудио Маркизио перенес операцию на колене

Петербургский дневник11:23
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Здоровье

Минздрав вновь отчитался о сокращении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя на душу населения сократилось в России почти в два раза с 2011 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:02
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
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Энергетика

В пользу третьих лиц: кому на руку сыграют санкции США против Ирана

В непростую ситуацию попала и Индия, зависимая также и от поставок нефти из Венесуэлы, против которой США тоже ввели санкции.
Обновлено в 17:02
Политика

МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Глава СК: Причиной нападения студента на колледж в Керчи стала травля

Обновлено в 02:39
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Гаджеты

Intel представила ноутбучные процессоры с частотой до 5 ГГц

Samsung создала технологию для производства 5-нанометровых чипов читайте также Все представленные чипы по-прежнему выпускаются по 14-нанометровому техпроцессу — наладить массовое производство процессоров с логическими элементами меньшего размера Intel уже который год не удаётся.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:06
Наука

Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи

Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено 22 апреля в 10:09
Экономика

ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году

При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Двойные стандарты: Маск прокомментировал статьи о возгораниях Tesla

Обновлено в 04:25
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП

Президент РФ подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, которые скрылись с места смертельного ДТП или аварии, где пострадали люди.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам

Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
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Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
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Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
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Футбол

ЦСКА — Анжи 2:0

Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова.
Обновлено в 14:20
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

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Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
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Умер французский актер Жан-Пьер Мариэль

Французский актер Жан-Пьер Мариэль скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает газета Parisien со ссылкой на заявление его семьи.
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Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
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Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года

По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
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«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры

В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис».
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Боярский прокомментировал создание парка вместо судебного квартала

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пиотровский прокомментировал идею создания парка на месте судебного квартала.
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Армия и оружие

Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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