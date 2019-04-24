Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru 12:32
Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона. 33-летний игрок будет восстанавливаться три месяца.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Здоровье
Минздрав вновь отчитался о сокращении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя на душу населения сократилось в России почти в два раза с 2011 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено в 16:02
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Энергетика
В пользу третьих лиц: кому на руку сыграют санкции США против Ирана
В непростую ситуацию попала и Индия, зависимая также и от поставок нефти из Венесуэлы, против которой США тоже ввели санкции.
Обновлено в 17:02
Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Гаджеты
Intel представила ноутбучные процессоры с частотой до 5 ГГц
Samsung создала технологию для производства 5-нанометровых чипов читайте также Все представленные чипы по-прежнему выпускаются по 14-нанометровому техпроцессу — наладить массовое производство процессоров с логическими элементами меньшего размера Intel уже который год не удаётся.
Обновлено в 02:13
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:06
Наука
Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи
Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено 22 апреля в 10:09
Экономика
ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году
При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Президент РФ подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, которые скрылись с места смертельного ДТП или аварии, где пострадали люди.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам
Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол
ЦСКА — Анжи 2:0
Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Кино
Умер французский актер Жан-Пьер Мариэль
Французский актер Жан-Пьер Мариэль скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает газета Parisien со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Футбол
«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры
В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис».
Обновлено в 17:49
Общество
Боярский прокомментировал создание парка вместо судебного квартала
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пиотровский прокомментировал идею создания парка на месте судебного квартала.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48