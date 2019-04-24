Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru 12:32

Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона. 33-летний игрок будет восстанавливаться три месяца.

Спорт день за днем

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Спорт день за днем

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