Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru 12:32

Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона. 33-летний игрок будет восстанавливаться три месяца.

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Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

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