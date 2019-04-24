Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаБомбардир.ру 12:44

Сегодня 33-летний итальянец перенес операцию на колене. Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.

Спорт день за днем

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Спорт день за днем

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