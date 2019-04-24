Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаБомбардир.ру вчера в 12:44

Сегодня 33-летний итальянец перенес операцию на колене. Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» назвал сроки возвращения Маркизио

Евро-футбол.ру02:41

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Sports.ruвчера в 12:32

Источник: Маркизио приступит к тренировкам через три месяца

Чемпионатвчера в 12:59

СМИ: Маркизио приступит к тренировкам только в начале следующего сезона

Матч ТВвчера в 12:10

В Италии считают, что Маркизио начнет тренировки в начале следующего сезона. Итальянец пропустит сборы?

Спорт день за днемвчера в 14:31

«Зенит»: «Срок восстановления Маркизио составит от 4 до 6 месяцев»

Sport24.ruвчера в 16:26

Клаудио Маркизио перенес операцию на колене

Петербургский дневниквчера в 11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Обновлено в 02:12
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Рада приняла закон об использовании украинского языка

Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

Обновлено в 03:06
Политика

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Суд в Японии отпустил Карлоса Гона под залог

Суд в Японии решил отпустить экс-главу автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 миллионов иен – это примерно 4,5 миллиона долларов, сообщает агентство «Киодо».
Обновлено в 00:46
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Наука

Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19
Культура

Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

Обновлено в 02:30
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Гражданский муж Яны Поплавской трогательно поздравил ее с годовщиной

Гражданский муж актрисы подчеркнул, что за этот период им пришлось пережить не только радостные моменты.
Обновлено в 03:15
Политика

Россия может заблокировать решение Совбеза по паспортам жителей Донбасса

Россия заблокирует решение Совбеза ООН по упрощённой выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, если оно не будет соответствовать ее интересам, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Транспорт

В центре Петербурга ограничат парковку из-за парада Победы

Обновлено в 03:14
Транспорт

Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир

Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Авто

Уходя в прошлое, Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией

Mitsubishi Pajero Final Edition для Японии Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) "прощальной" версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Общество

Суд отказался удовлетворить иск Резника к Беглову

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Смольнинского районного суда по исковому заявлению Максима Резника к врио губернатора Петербурга Александру Беглову, правительству города о защите чести и достоинства», — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Транспорт

В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное