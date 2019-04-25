Маркизио приступит к тренировкам через 3 месяца после операцииТелеканал Санкт-Петербург вчера в 20:17

По предварительным данным, первую часть реабилитационного периода футболист проведет в Турине, затем вернется в Петербург, где продолжит восстанавливаться после операции. Маркизио перешел в петербургский клуб на правах свободного агента в сентябре прошлого года.

Маркизио приступит к тренировкам через 3 месяца после операции

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