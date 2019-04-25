Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru вчера в 12:32

Появилась информация о сроках восстановления полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио. Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона.
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Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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