Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезонаSports.ru вчера в 12:32
Появилась информация о сроках восстановления полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио. Итальянский футболист сегодня перенес операцию на колене. По информации Sky Spot Italia, Маркизио сможет приступить к тренировкам только к началу нового сезона.
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В Италии считают, что Маркизио начнет тренировки в начале следующего сезона. Итальянец пропустит сборы?
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