Футбол

Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезонеМосковский Комсомолец 14:04

Маркизио подчеркнул, что решение разорвать контракт было принято в общих интересах, так как восстановление после операции заняло бы много времени. Полузащитник также пожелал "Зениту" и болельщикам всего наилучшего в текущем сезоне.
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Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»

Sport24.ru14:22

Клаудио Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне

Петербургский дневник16:16

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»

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Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

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Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

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Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»

Спорт-Экспресс13:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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