Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезонеМосковский Комсомолец 14:04
Маркизио подчеркнул, что решение разорвать контракт было принято в общих интересах, так как восстановление после операции заняло бы много времени. Полузащитник также пожелал "Зениту" и болельщикам всего наилучшего в текущем сезоне.
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Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика
Первая леди Франции встретила Путина в необычном виде
Первая леди Франции Брижит Макрон встретила президента РФ Владимира Путина в необычном виде — ее руку поддерживал специальный лангет.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Испании погиб турист с ребенком
Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
Обновлено в 15:01
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым
Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Технологии
Москвичи смогут проверить готовность устройств для электронного голосования
Перед выборами в Мосгордуму жители столицы смогут проверить, подходит ли их устройство для электронного голосования.
Обновлено в 14:33
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) рассказал, как он чувствует себя в московской команде.
Обновлено в 15:38
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58