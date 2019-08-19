Футбол

Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезонеМосковский Комсомолец 14:04

Маркизио подчеркнул, что решение разорвать контракт было принято в общих интересах, так как восстановление после операции заняло бы много времени. Полузащитник также пожелал "Зениту" и болельщикам всего наилучшего в текущем сезоне.
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Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»

Sport24.ru14:22

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Матч ТВ14:45

Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

Чемпионат13:49

Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне

Московский Комсомолец14:04

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»

Sports.ru13:56

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Sportbox.RU14:45

Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»

Спорт-Экспресс13:25
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Общество

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика

Первая леди Франции встретила Путина в необычном виде

Первая леди Франции Брижит Макрон встретила президента РФ Владимира Путина в необычном виде — ее руку поддерживал специальный лангет.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Испании погиб турист с ребенком

Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби

Обновлено в 15:01
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Авто

В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском

Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский уволил губернатора Николаевской области

Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Технологии

Москвичи смогут проверить готовность устройств для электронного голосования

Перед выборами в Мосгордуму жители столицы смогут проверить, подходит ли их устройство для электронного голосования.
Обновлено в 14:33
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Футбол

Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Баскетбол

У Блатта диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Футбол

Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) рассказал, как он чувствует себя в московской команде.
Обновлено в 15:38
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
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Клаудио Маркизио
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Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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