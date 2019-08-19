Футбол

Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезонеМосковский Комсомолец 14:04

Маркизио подчеркнул, что решение разорвать контракт было принято в общих интересах, так как восстановление после операции заняло бы много времени. Полузащитник также пожелал "Зениту" и болельщикам всего наилучшего в текущем сезоне.
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Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»

Sport24.ru14:22

Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»

Спорт-Экспресс13:25

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Sportbox.RU14:45

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Матч ТВ14:45

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»

Sports.ru13:56

Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

Чемпионат13:49

Клаудио Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне

Петербургский дневник16:16
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Футбол

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"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
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Начались переговоры Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали переговоры.
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Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

Предлагаются и разные "ловушки" для курильщиков — детекторы дыма, слежение за количеством перекуров.
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Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
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Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Политика

В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
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Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
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Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
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Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу и способности вызывать ожоги, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зеленка, считают опрошенные РИА Новости врачи.
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Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой поделилась снимком в купальнике с отдыха

Соня Киперман опубликовала эффектный снимок. Соня Киперман продолжает делиться с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Италии.
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Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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Орешкин предложил сэкономить на трассе Москва — Казань

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Армия и оружие

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Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
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В Ленинградской области «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус

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Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?

Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.
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Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
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В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
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Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»

В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия.
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Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
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Православный мир отмечает Преображение Господне. Это большой праздник, который в народе еще называют Яблочный Спас.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
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