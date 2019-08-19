Футбол
Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильнымРИА Новости вчера в 17:21
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит". "Зенит" 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»
Sport24.ruвчера в 14:22
Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»
Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»
Sports.ruвчера в 13:56
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Здоровье
В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах
"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Политика
Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено 18 августа в 06:11
Происшествия
СК в Саранске выясняет, почему отец пытался выкинуть младенца из окна
Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия с грудным ребенком, которого отец пытался выбросить с третьего этажа в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 02:53
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Технологии
Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька
Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова больше не планирует рожать детей
Балерина планирует посвятить себя творчеству, а не воспитанию малыша.
Обновлено в 03:49
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам
В матче шестого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Новичок "красно-белых" Андре Шюррле поделился впечатлениями от победы над армейцами.
Обновлено в 03:55
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
Обновлено в 02:03
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Политика
Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опровергла слухи о том, что носит парик
На кадрах Алла Пугачева отмечает, что она не носит парики, а волосы у нее свои.
Обновлено в 03:30
Общество
Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
В Минтруде подчеркнули, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения.
Обновлено в 04:00
Кино
Собянин поздравил с днем рождения режиссера Андрея Кончаловского
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского.
Обновлено в 02:52
Авто
Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы
Отмечается, что Ford планирует выпускать 65 тыс. экземпляров электрокроссоверов в год.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Срок ареста Атамбаева продлили до 26 октября
Обновлено в 01:38