Футбол

Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильнымРИА Новости вчера в 17:21

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит". "Зенит" 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Маркизио: «Для всех было лучше, чтобы я пораньше расторг контракт с „Зенитом“»

Sport24.ruвчера в 14:22

Клаудио Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне

Петербургский дневниквчера в 16:16

Клаудио Маркизио: «Желаю „Зениту“ и его болельщикам только всего наилучшего»

Спорт-Экспрессвчера в 13:25

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Матч ТВвчера в 14:45

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением для всех»

Sports.ruвчера в 13:56

Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

Чемпионатвчера в 13:49

Клаудио Маркизио: «Расторжение контракта с „Зенитом“ было лучшим решением»

Sportbox.RUвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Армия и оружие

Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности

Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Двое украинских моряков с судна у берегов Тамани умерли от отравления

Обновлено в 03:58
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Политика

Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено 18 августа в 06:11
Происшествия

СК в Саранске выясняет, почему отец пытался выкинуть младенца из окна

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия с грудным ребенком, которого отец пытался выбросить с третьего этажа в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 02:53
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Технологии

Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова больше не планирует рожать детей

Балерина планирует посвятить себя творчеству, а не воспитанию малыша.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

В матче шестого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Новичок "красно-белых" Андре Шюррле поделился впечатлениями от победы над армейцами.
Обновлено в 03:55
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей

Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

Обновлено в 02:03
Авто

Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах

Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА

Обновлено в 00:56
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Политика

Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве

Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опровергла слухи о том, что носит парик

На кадрах Алла Пугачева отмечает, что она не носит парики, а волосы у нее свои.
Обновлено в 03:30
Общество

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

В Минтруде подчеркнули, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения.
Обновлено в 04:00
Кино

Собянин поздравил с днем рождения режиссера Андрея Кончаловского

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского.
Обновлено в 02:52
Авто

Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы

Отмечается, что Ford планирует выпускать 65 тыс. экземпляров электрокроссоверов в год.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Срок ареста Атамбаева продлили до 26 октября

Обновлено в 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное