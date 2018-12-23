Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов
Спорт-Экспресс
08:43

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Спорт-Экспресс08:43

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Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

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