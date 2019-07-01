Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Нева Спорт05:39

Клаудио Маркизио: «Давай, „Зенит“, вперед к победе, сегодня и всегда»

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Маркизио обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»

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Маркизио поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в сложный период

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Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

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СМИ-Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерна в 19г в 118 млн т

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Показан автомобильный брелок стоимостью более полумиллиона долларов

Ранее самым дорогим ключом считался брелок для Koenigsegg Agera — его стоимость составляла около 250 000 долларов.
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Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.
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Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать.
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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Общество

Cекс-работники требуют исключить статью о проституции из КоАП

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Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

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Концерт пройдет уже после презентации в Неаполе 2-3 июля заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.
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Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

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Происшествия

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Итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит 45-летие творческой деятельности на сцене Концертного зала Мариинского театра.
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Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
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Клаудио Маркизио
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Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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