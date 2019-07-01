Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Общество
Радий Хабиров поручил выдавать жильцам премии
Еще раз повторяю — подъезды, выигравшие в номинации, получают премию, которую направляют на благоустройство подъезда или придомовой территории.
Обновлено в 02:00
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Со 2 по 4 места заняли три модели Mercedes-Benz – внедорожник G-Класс (12,28 млн рублей), представительский седан Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей) и кабриолет SL-Класс (9,57 млн рублей).
Обновлено в 02:09
Футбол
УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Транспорт
Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Экономика
СМИ-Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерна в 19г в 118 млн т
В 2018 году урожай зерна в РФ снизился относительно рекордного 2017 года - до 113,2 миллиона тонн, включая пшеницы - 72,136 миллиона тонн.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней
Обновлено в 05:46
Авто
Показан автомобильный брелок стоимостью более полумиллиона долларов
Ранее самым дорогим ключом считался брелок для Koenigsegg Agera — его стоимость составляла около 250 000 долларов.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Из-за пожара в отеле на Майорке эвакуировали более 800 человек
Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На стройплощадке ЖК на проспекте Ветеранов загорелся мусор
Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Спорт
Екатеринбург готовит концерт в честь победы заявки на Универсиаду
Концерт пройдет уже после презентации в Неаполе 2-3 июля заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
Обновлено в 06:13
Музыка
Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинке
Итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит 45-летие творческой деятельности на сцене Концертного зала Мариинского театра.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен поступить на авторынок только в этом году рассекретили до старта продаж.
Обновлено в 06:12
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Кино
Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли
Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
На Ставрополье полицейские украли зерно на 18 миллионов рублей
Следователи в Ипатовском городском округе задержали двух полицейских и работника предприятия по подозрению кражи зерна на 18 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Футбол
Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»
Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию
Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12