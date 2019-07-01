Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.
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