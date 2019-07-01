Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»: вы согрели мое сердце

Мойка7806:58

Маркизио обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»

Матч ТВ05:52

«Вы согрели мое сердце»: Клаудио Маркизио обратился к фанатам «Зенита»

Петербургский дневник06:30

Маркизио попрощался с «Зенитом»

Чемпионат05:58

Маркизио заявил, что болельщики «Зенита» согрели его сердце

РИА Новости05:55

Клаудио Маркизио попрощался c «Зенитом» и болельщиками

78.ru06:53

Клаудио Маркизио: «Давай, „Зенит“, вперед к победе, сегодня и всегда»

Спорт-Экспресс05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
Политика

Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков.
Обновлено в 10:21
Спорт

Летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

На летней Универсиаде в Казани, проходившей шесть лет назад, россияне и вовсе собрали впечатляющую коллекцию из 292 наград — это стало абсолютным рекордом соревнований.
Обновлено в 09:49
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Политика

Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети

Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Авто

Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в России

Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Опубликован материал Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Обновлено вчера в 19:15
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Игры

В свежем трейлере Borderlands 3 Клэптрэп представил Пандору

Gearbox представила свежий трейлер Borderlands 3, посвящённый Пандоре: на этой планете начнётся основное действо шутера, однако затем игрокам предстоит покинуть мир и отправиться в другие, доселе невиданные части галактики.
Обновлено в 10:17
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн

Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн.
Обновлено в 10:52
Авто

Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России

На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
Обновлено в 09:26
Политика

На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда

Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Политика

В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина

Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Интернет

«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче

«Яндекс» не понижает позиции сайтов других компаний в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов, заявили РБК в компании.
Обновлено в 10:02
Авто

Dongfeng начала продавать обновленный аналог Mitsubishi Delica

Компания Dongfeng сообщила о старте продаж "посвежевшей" версии минивэна Lingzhi M5.
Обновлено в 02:59
Путешествия

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика

«ЕР» клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Обновлено в 04:21
Космос

NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Афинах россиянка скончалась от инсульта

Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Авто

Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России

General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Общество

В Германии компанию Facebook оштрафовали за 2 миллиона евро

Федеральное управление юстиции ФРГ (BfJ) выпустило штрафное уведомление против компании Facebook Ireland Limited в связи с нарушением ею закона о защите сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину прошлого года.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде

Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо.
Обновлено в 07:22
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное