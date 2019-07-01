Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Спорт день за днем

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Футбол Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи» Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% «Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.

Политика Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Армия и оружие Толстых американских военных посадят на кетогенную диету Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.

Политика Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев рассказал, что лечился от депрессии алкоголем Российский певец Валерий Леонтьев рассказал в интервью журналу "Собеседник", что лечился от депрессии алкоголем.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Гаджеты Samsung снова стал лидером на рынке смартфонов России Отмечается, что первая оказалась лидером как в денежном, так и в количественном выражении. Доля Samsung в продажах составила 30%.

Экономика Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду "В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Энергетика ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Транспорт Росавтодор разработает ГОСТ для светофоров Росавтодор в текущем году приступит к разработке единого государственного стандарта на светофоры, который будет регулировать сроки проверки и ремонта электронных регулировщиков.

Авто Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в РФ Как и в стандартной комплектации, спорткар Chevrolet Camaro Shock Edition и Black Edition получат в своё оснащение 2,0-литровый турбо-мотор мощностью 238 лошадиных сил, в паре с которым будет работать 8-скоростная АКПП.