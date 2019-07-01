Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Футбол
Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
Обновлено в 09:25
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20%
«Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Употребление рыбы может вызвать инсульт
Обновлено в 01:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал, что лечился от депрессии алкоголем
Российский певец Валерий Леонтьев рассказал в интервью журналу "Собеседник", что лечился от депрессии алкоголем.
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Samsung снова стал лидером на рынке смартфонов России
Отмечается, что первая оказалась лидером как в денежном, так и в количественном выражении. Доля Samsung в продажах составила 30%.
Обновлено в 00:43
Футбол
«Барселона» отказалась продавать Усмана Дембеле «Баварии»
Напомним, Дембеле переходил в «Барселону» за 105 млн. евро, не считая бонусов.
Обновлено в 08:56
Экономика
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Транспорт
Росавтодор разработает ГОСТ для светофоров
Росавтодор в текущем году приступит к разработке единого государственного стандарта на светофоры, который будет регулировать сроки проверки и ремонта электронных регулировщиков.
Обновлено в 00:53
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в РФ
Как и в стандартной комплектации, спорткар Chevrolet Camaro Shock Edition и Black Edition получат в своё оснащение 2,0-литровый турбо-мотор мощностью 238 лошадиных сил, в паре с которым будет работать 8-скоростная АКПП.
Обновлено в 06:51
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16