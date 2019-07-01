Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
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Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
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Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду в 2023 году
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В Сети появился трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
На официальном YouTube-канале американской кинокомпании 20th Century Fox появился новый трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж".
Обновлено в 04:36
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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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Авто
Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
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Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру по этой вселенной.
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Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык»
Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Иркутской области четверых из 17 пропавших без вести нашли живыми
Из 17 человек, которые числились пропавшими без вести из-за сильного паводка в Иркутской области, четверо найдены живыми.
Обновлено в 09:10
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Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
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Обновлено в 13:59
Экономика
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Армия и оружие
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Авто
Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
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Армия и оружие
МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
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Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
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Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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