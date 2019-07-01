Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Приключения итальянца. Как Маркизио жил в Петербурге

Спорт-Экспресс11:00

Маркизио заявил, что болельщики «Зенита» согрели его сердце

РИА Новости05:55

Клаудио Маркизио попрощался c «Зенитом» и болельщиками

78.ru06:53

«Вы согрели мое сердце»: Клаудио Маркизио обратился к фанатам «Зенита»

Петербургский дневник06:30

Маркизио попрощался с «Зенитом»

Чемпионат05:58

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Нева Спорт05:39

Маркизио обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»

Матч ТВ05:52
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Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Политика

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Сочи» обыграл сербский клуб «Раднички» в контрольном матче

«Сочи» в контрольном матче добился победы над сербским клубом «Раднички» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Словении, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Фанаты похудевшей Анны Нетребко обеспокоены диетой певицы

Фанаты оперной певицы Анны Нетребко просят артистку бросить диету. Звезда призналась в соцсети Instagram, что питается только пастой.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Спорт

Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду в 2023 году

Обновлено в 12:54
Кино

В Сети появился трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»

На официальном YouTube-канале американской кинокомпании 20th Century Fox появился новый трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж".
Обновлено в 04:36
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто

Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Хоккей

Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы

Обновлено в 11:16
Кино

Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»

Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру по этой вселенной.
Обновлено в 02:11
Политика

Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык»

Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Иркутской области четверых из 17 пропавших без вести нашли живыми

Из 17 человек, которые числились пропавшими без вести из-за сильного паводка в Иркутской области, четверо найдены живыми.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Экономика

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Авто

Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Обновлено в 11:17
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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