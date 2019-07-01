Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Маркизио ответил на критику болельщиков «Зенита»

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Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

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78.ru06:53
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
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Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
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В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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