Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»Нева Спорт 05:39
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
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Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге
Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:57
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Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Путин встретился с Шойгу после гибели моряков
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
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Нурмагомедов поведал о скором завершении карьеры
Дагестанский боец UFC, абсолютный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими мыслями о завершении карьеры.
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Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:29
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Кино
Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Жители Выборга остались без холодной воды из-за аварии
Авария на сетях водоснабжения оставила без воды город Выборг в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, сообщила компания "Леноблводоканал".
Обновлено в 12:58
Спорт
WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
Обновлено в 11:54
Общество
Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду
Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
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Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
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Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50