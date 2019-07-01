Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из клуба итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Информация появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт Маркизио с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Спорт день за днем

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Армия и оружие Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.

Общество Осенняя погода ожидается в Москве на выходных Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Единоборства Нурмагомедов поведал о скором завершении карьеры Дагестанский боец UFC, абсолютный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими мыслями о завершении карьеры.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Кино Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Политика Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.

Политика Зеленского назвали очередным Наполеоном Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".

Теннис Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Происшествия Жители Выборга остались без холодной воды из-за аварии Авария на сетях водоснабжения оставила без воды город Выборг в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, сообщила компания "Леноблводоканал".

Спорт WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.

Общество Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Шоу-бизнес Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.