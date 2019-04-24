Маркизио перенёс операцию на коленеЧемпионат 10:55

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Политика Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Энергетика Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Наука Найдены превращающие свет в электричество камни Фотосинтез — процесс превращения энергии солнечного излучения в энергию химических связей — является основой жизни на Земле.

Энергетика Запасы нефти в США увеличились за неделю сильнее ожиданий В США за неделю, завершившуюся 19 апреля, сильнее прогноза увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).

Политика Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.

Происшествия СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".

Общество В Москве побит семилетний температурный рекорд Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Здоровье В Волгограде начали обработку от комаров и клещей с Мамаева кургана Обработка 25 гектаров лесопарковой зоны у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане от кровососущих насекомых проведена сегодня, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Общество Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».