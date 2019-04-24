Футбол
Маркизио перенёс операцию на коленеЧемпионат 10:55
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Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Обновлено в 10:28
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Энергетика
Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Наука
Найдены превращающие свет в электричество камни
Фотосинтез — процесс превращения энергии солнечного излучения в энергию химических связей — является основой жизни на Земле.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Huawei Y5 2019
Обновлено в 09:31
Энергетика
Запасы нефти в США увеличились за неделю сильнее ожиданий
В США за неделю, завершившуюся 19 апреля, сильнее прогноза увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:45
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Здоровье
Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову
В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову.
Обновлено в 11:41
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
На красную дорожку вышли и звезды, попавшие в топ-лист, и приглашенные знаменитости.
Обновлено в 00:43
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Здоровье
В Волгограде начали обработку от комаров и клещей с Мамаева кургана
Обработка 25 гектаров лесопарковой зоны у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане от кровососущих насекомых проведена сегодня, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.
Обновлено в 04:23
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Политика
Песков пояснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским
«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.
Обновлено в 09:40