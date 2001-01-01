Футбол

Маркизио может вернуться в «Ювентус»Sports.ru вчера в 15:32

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус». По информации il BiancoNero, 33-летний футболист может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который, как сообщалось, после одного сезона в «ПСЖ» согласовал годичный контракт со туринцами.
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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Советский спортвчера в 16:11

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в итальянский чемпионат

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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

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СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Матч ТВвчера в 11:57

СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Sportbox.RUвчера в 11:57

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Sports.ruвчера в 15:32
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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