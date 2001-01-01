Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус». По информации il BiancoNero, 33-летний футболист может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который, как сообщалось, после одного сезона в «ПСЖ» согласовал годичный контракт со туринцами.

Спорт день за днем

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт день за днем

Происшествия В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Здоровье На Брянщине обещают выделять 2-комнатные и 3-комнатные квартиры врачам Глава региона предложил улучшить квартирный вопрос для медицинских работников, в частности покупать для врачей 2-х комнатные квартиры, а если приезжает семья, то — 3-комнатные.

Происшествия Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек Число погибших в результате паводка в Иркутской области превысило десять человек.

Политика Удвоено количество стран для безвизового въезда россиянам За прошедшие десять лет Россией было удвоено число стран, в которые ее граждане могут поехать без визы.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Общество Самозанятые в России смогут организовывать похороны Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.

Здоровье Минздрав назвал причины смерти женщин в России 22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.

Происшествия В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна» Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Футбол Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака» Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».

Спорт WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.

Происшествия В Авиагородке Санкт-Петербурга четвероклассник упал с высоты В Санкт-Петербурге в больницу госпитализировали ученика четвертого класса с травмами, характерными от падения с высоты.

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Общество В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Политика Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов «Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.