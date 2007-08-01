Футбол

Маркизио может вернуться в «Ювентус»Soccer.ru 16:11

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.
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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Советский спорт16:11

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт день за днем15:56

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в итальянский чемпионат

iReactor04:56

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс15:55

СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Матч ТВ11:57

СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Sportbox.RU11:57

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Sports.ru15:32
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Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике

Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
Обновлено в 08:13
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Обновлено в 08:10
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Транспорт

Причиной отмены рейсов в Чехию назвали условия пролета над Сибирью

Источник в одной из авиакомпаний сообщил РБК, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских перевозчиков стало недовольство Праги стороны условиями транссибирских маршрутов для национальных авиакомпаний.
Обновлено в 04:09
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР

Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Спорт

Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение

WADA сообщило о предварительных итогах изучения данных Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет

Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Хоккей

«Рейнджерс» объявил о переходе Панарина

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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