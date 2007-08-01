Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»Soccer.ru 16:11
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию назвали условия пролета над Сибирью
Источник в одной из авиакомпаний сообщил РБК, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских перевозчиков стало недовольство Праги стороны условиями транссибирских маршрутов для национальных авиакомпаний.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР
Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Спорт
Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение
WADA сообщило о предварительных итогах изучения данных Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов.
Обновлено в 14:17
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Хоккей
«Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26