Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Спорт день за днем

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт день за днем

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