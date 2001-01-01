Футбол

Маркизио может вернуться в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:56

Полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как и другой значимый для клуба футболист – Джанлуиджи Буффон – 33-летний экс хавбек «Зенита» может подписать со «старой синьорой» контракт на один год.
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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт день за днемвчера в 15:56

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Советский спортвчера в 16:11

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Евро-футбол.ру03:22

СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Матч ТВвчера в 11:57

СМИ: Маркизио готов вернуться в «Ювентус»

Sportbox.RUвчера в 11:57

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в итальянский чемпионат

iReactorвчера в 04:56
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
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В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
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Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта

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По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
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На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

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В минувшем сезоне Н’Зонзи провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил один гол.
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В Совфеде выступили против возвращения Россией долга ПАСЕ

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Ученые назвали самые опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь

Ученые назвали самые вредные привычки, которые могут привести к преждевременной смерти.
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Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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