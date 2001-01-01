Полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как и другой значимый для клуба футболист – Джанлуиджи Буффон – 33-летний экс хавбек «Зенита» может подписать со «старой синьорой» контракт на один год.

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Маркизио может вернуться в «Ювентус»

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