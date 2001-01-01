Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:56
Полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как и другой значимый для клуба футболист – Джанлуиджи Буффон – 33-летний экс хавбек «Зенита» может подписать со «старой синьорой» контракт на один год.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Авто
NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler
Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
Обновлено в 03:05
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Экономика
Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли на 15,7%
Госзакупки у малых и средних предприятий в первом полугодии 2019 года увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснили эксперты "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП, крупнейший оператор электронных торгов), проанализировав данные Единой информационной системы в сфере закупок.
Обновлено в 02:07
Наука
Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Кургане пьяная девушка упала с балкона
Обновлено в 03:13
Футбол
Н’Зонзи может стать одноклубником Головина
В минувшем сезоне Н’Зонзи провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил один гол.
Обновлено в 02:29
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Совфеде выступили против возвращения Россией долга ПАСЕ
Россия не участвовала в работе ПАСЕ в 2017-2018 годы, поэтому не должна оплачивать долги за это время, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров.
Обновлено в 02:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Обновлено в 00:58
Здоровье
Ученые назвали самые опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь
Ученые назвали самые вредные привычки, которые могут привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Кино
Новым режиссером «Флэша» может стать автор «Оно»
Обновлено в 03:32
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Экономика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Энергетика
Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество
Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году.
Обновлено в 03:20
Авто
Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей
В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34