Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 16:35
Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в "Ювентус". Об этом на своих страницах информирует Tuttosport.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Авто
Renault представила новый Renault Captur второго поколения
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков Аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана для ВМФ 1565 0 Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что возгорание началось во время "плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря".
Обновлено в 02:19
Политика
Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников
Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Кино
Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 00:09
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам
Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский озвучил стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Зеленский во время визита в Канаду заявил, что, по предварительным подсчетам, Украине понадобится больше 10 млрд. евро, чтобы восстановить Донбасс после военных действий.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Политика
Путин может провести ужин с членами кабинета министров Италии
Источник в МВД Италии сообщил, что президент России Владимир Путин, который завтра 4 июля прибывают в Италию с официальным визитом, может провести ужин с членами кабинета министров страны.
Обновлено в 05:22
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Спорт
Баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:10