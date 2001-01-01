Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус». Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Ilbianconero, 33-летний футболист может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона.

Спорт день за днем

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Спорт день за днем

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