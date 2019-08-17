Футбол

Маркизио может стать одноклубником БалотеллиВести.Ru 03:40

Ранее "Брешия" договорилась с другим известным итальянским футболистом – нападающим Марио Балотелли. Клаудио Маркизио отыграл 12 лет за "Ювентус" и шесть раз становился чемпионом Италии. Прошлый сезон полузащитник провел в "Зените" и выиграл первенство России.
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