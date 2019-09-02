«Фламенго» заинтересован в бывшем полузащитнике «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По информации источника, бразильский клуб уже ведет переговоры с игроком, находящимся в статусе свободного агента. Ранее итальянец рассказал о своих причинах ухода из "Зенита".

Маркизио может перейти во «Фламенго»

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