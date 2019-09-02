Футбол
Soccer.ruМаркизио может перейти во «Фламенго»
«Фламенго» заинтересован в бывшем полузащитнике «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По информации источника, бразильский клуб уже ведет переговоры с игроком, находящимся в статусе свободного агента. Ранее итальянец рассказал о своих причинах ухода из "Зенита".
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Политика
Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер
Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.
РИА Новости 07:40
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Культура
Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»
Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени».
ФАН вчера в 05:23
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Наука
Ученые научились «хранить» механические и световые волны
Целью ученых был поиск метода имитации процесса абсорбции без превращения волны в другие формы энергии, но сохранение ее в материале.
Хайтек+ 07:59
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вместе с экс-супругом проводила сына в первый класс
Единственный сын телеведущей Анфисы Чеховой от брака с Гурамом Баблишвили, Соломон, сегодня пошел в первый класс.
RuNews24.ru 07:33
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.
РБК 04:22
Политика
Избирком Санкт-Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы города Владимира Бортко.
Коммерсантъ 06:45
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний
Российская газета 06:11
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Театры
МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями
Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова, открывающий в понедельник новый, 122-й сезон, в один вечер представит зрителям два премьерных спектакля.
ТАСС вчера в 17:04
Политика
Путин поздравил школьников Тулуна с началом учебного года
Аргументы и Факты 07:55
Общество
В Госдуме заинтересовались редактированием генома
В ТЗ говорится, что основная цель исследования – «предложить конкретные нормотворческие инициативы по совершенствованию нормативного правового регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий».
Infox.ru 06:59
Политика
Бывший президент Крыма впал в кому
Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы.
Lenta.ru 07:12
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Украина увеличит поставки американского газа из Польши
Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ 31 августа в 21:32