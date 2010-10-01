Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В его услугах заинтересован «Фламенго», который ищует замену Густаво Куэльяру, покинувшему команду, сообщает в своем Twitter журналист Николо Шира.

Маркизио может перейти во «Фламенго»

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