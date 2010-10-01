Футбол
Спорт-ЭкспрессМаркизио может перейти во «Фламенго»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В его услугах заинтересован «Фламенго», который ищует замену Густаво Куэльяру, покинувшему команду, сообщает в своем Twitter журналист Николо Шира.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта в школе
В Беслане начались траурные мероприятия, которые посвящены 15-летию трагедии в школе №1.
РЕН ТВ вчера в 06:25
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру вчера в 08:04
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 15:17
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец 31 августа в 11:20
Культура
Амурчане прошли в популярное шоу «Танцы» на ТНТ
Покорять строгое жюри наши танцоры решили зажигательным джайвом. Это очень быстрый и искрометный латиноамериканский танец.
Амурская правда вчера в 22:56
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Футбол
Боатенг может перейти в «Ювентус» после травмы Кьеллини
Как сообщает Sky Sports, немецкий защитник Джером Боатенг может перейти из "Баварии" в "Ювентус".
Sport.ru вчера в 10:43
Общество
Ученые объяснили сложности в споре с женщинами
По словам ученых, женщины намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства, что может значительно помочь в споре.
Известия вчера в 14:13
Автоспорт
Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмой позиции на Гран-при Бельгии.
News102.ru вчера в 12:47
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru вчера в 04:19
Космос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru вчера в 10:14
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия вчера в 19:22
Общество
В омском селе открыли ультрасовременную школу
В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции.
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия
Семь человек погибли при крушении самолета на Филиппинах
При крушении погибли по меньшей мере семь человек. По данным CNN Philippines, крушение произошло в курортной зоне Пансол.
Известия вчера в 08:53
Футбол
Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс вчера в 12:31
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК вчера в 19:03
Здоровье
Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
Состав осмотра выглядит так: беседа, предварительное химико-токсикологическое исследование (моча), подтверждающее исследование и разъяснение результатов.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчина, который открыл стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, был уволен за несколько часов до трагедии.
Известия вчера в 22:59
Футбол
Бэйл догнал Роналдо по количеству голов за «Реал» среди легионеров
Sport24.ru вчера в 19:55