Футбол
Маркизио может перейти в «Брешию»Спорт день за днем 04:58
По информации Sky Sport Italia, экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может стать игроком «Брешии». Итальянский клуб предлагает 33-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в 1 миллион евро за сезон, не считая бонусов. Маркизио хочет получать в клубе-новичке Серии А от 2.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Политика
Путин и Макрон обсудят международные проблемы
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
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Здоровье
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Врачи сообщают, что некоторые синяки и гематомы долго не рассасываются.
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Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
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Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Обновлено в 00:42
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Хоккей
Лайне: никогда не знаешь, где будешь играть в следующем году. Я готов ко всему
Никогда не знаешь, где будешь играть в следующем сезоне, поэтому я готов ко всему.
Обновлено в 03:36
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Согласно информации, которую сообщает Росстандарт, в России отзыву подлежат 21 автомобиль марки Mercedes-Benz V-Class Marco Polo, выпущенные с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
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Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Экипаж аварийного А321 попал в базу «Миротворец»
Обновлено 15 августа в 21:20
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08