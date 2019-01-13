Футбол
Маркизио хотел бы сыграть с Роналду в «Ювентусе»
Маркизио хотел бы сыграть с Роналду в «Ювентусе»Нева Спорт17:20
Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду. По словам Маркизио, он хотел бы поиграть за «Ювентус» с Криштиану Роналду, но теперь это в прошлом.
Нева Спорт17:20
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Обновлено в 12:55
Экономика
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Политика
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Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам.
Обновлено в 19:43
Космос
Грузовой корабль Dragon покинул МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 19:15
Спорт
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За сборную России в эстафете 4х6 км в Оберхофе выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:39
Экономика
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Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.
Обновлено в 17:57
Наука
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
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Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
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Четыре человека пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома в Туле вечером 13 января.
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Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
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