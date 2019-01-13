Футбол

Маркизио хотел бы сыграть с Роналду в «Ювентусе»
Нева Спорт
17:20

Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду. По словам Маркизио, он хотел бы поиграть за «Ювентус» с Криштиану Роналду, но теперь это в прошлом.
Нева Спорт17:20

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Полузащитник «Зенита» хотел бы поиграть в «Ювентусе» с Роналду

Газета.Ru13:03

Клаудио Маркизио: «Мне бы хотелось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Матч ТВ12:36

Клаудио Маркизио: «Мне бы хотелось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Sportbox.RU12:36

Маркизио: «Конечно, я хотел бы сыграть с Роналду в „Ювентусе“»

Soccer.ru12:35

Маркизио: «Хотел бы поиграть за „Ювентус“ с Роналду»

Sport24.ru12:15

Маркизио: российский футбол даёт мне многое на поле и за его пределами

Чемпионат13:01

Клаудио Маркизио: «Российский футбол многое дает мне»

Спорт-Экспресс12:45
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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