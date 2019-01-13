Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду. По словам Маркизио, он хотел бы поиграть за «Ювентус» с Криштиану Роналду, но теперь это в прошлом.

Нева Спорт 17:20