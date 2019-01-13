Футбол

Маркизио: гол в ворота «Фенербахче» на выезде облегчит ответную игру
РИА Новости
05:05

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что "сине-бело-голубым" важно забить гол в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" на выезде, чтобы облегчить себе ответную игру. "Зенит" встретится с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.
РИА Новости05:05

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Клаудио Маркизио: «Встреча с итальянским клубом в ЛЕ стала бы приятным событием»

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Маркизио: гол в ворота «Фенербахче» на выезде облегчит ответную игру

РИА Новости05:05

Клаудио Маркизио: «Встреча с итальянским клубом в ЛЕ стала бы приятным событием»

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Клаудио Маркизио: «Хорошо бы забить „Фенербахче“ на выезде, чтобы сделать встречу в Петербурге более легкой»

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Маркизио: «Было бы приятно встретиться с итальянским клубом в Лиге Европы»

Sport24.ruвчера в 12:25
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