Футбол

Маркизио: «Роналду изменил стиль своей игры в Италии»
Sport24.ru
09:30

Икарди может быть незаметен на поле на протяжении 90 минут, как это было в матчах против «Барселоны», ему лишь нужен мяч в штрафной соперника, чтобы забивать. В этом он один из лучших в мире. Роналду же изменил стиль своей игры в Италии.
Sport24.ru09:30

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Клаудио Маркизио: «Роналду поменял свой стиль игры в Италии»

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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